No Acre, família aguarda reencontro com senador Ao deixar a Embaixada do Brasil em La Paz, o senador boliviano Roger Pinto disse a sua filha Denise - que cuidou do pai durante os 452 dias na missão brasileira - que fosse para Brasileia, no Acre, para onde a mulher, as duas outras filhas e os quatro netos do político tinham ido no início de junho de 2012, temendo represálias do governo boliviano. A família espera se reencontrar com o fugitivo o quanto antes.