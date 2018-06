No Brasil, 10 voos são cancelados As principais companhias que voam para Nova York partindo dos aeroportos de Cumbica (André Franco Montoro), em Guarulhos, e do Galeão (Antonio Carlos Jobim), no Rio de Janeiro, cancelaram um total de dez voos entre ontem e hoje. TAM, American Airlines, Delta e United tiveram de remanejar passageiros para voos próximos - alguns só conseguiram vaga em novembro, após o feriado.