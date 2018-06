No Brasil, chanceler árabe defende ajuda a rebeldes Em reunião no Itamaraty, os chanceleres do Brasil, Antonio Patriota, e dos Emirados Árabes Unidos, xeque Abdallah bin Zayed al-Nahyan, apresentaram visões distintas sobre a crise síria. Enquanto Brasil continua a defender o diálogo e a diplomacia com o governo de Bashar Assad, os Emirados, mesmo dando espaço à mediação da ONU, afirmam que a melhor maneira de acabar com o "banho de sangue" é fazer chegar suprimentos aos rebeldes.