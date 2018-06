No Brasil, foram às urnas 500 venezuelanos Os venezuelanos que moram fora do país também votaram ontem. No Brasil, de acordo com o jornal El Universal, 500 dos 544 eleitores que estavam registrados na embaixada em Brasília votaram. Outros países com grandes colônias de venezuelanos, como Espanha, Estados Unidos e Colômbia, também registraram alto índice de comparecimento.