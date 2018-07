No Brasil, gasto foi de US$ 1,6 bi No Brasil, de acordo com levantamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), candidatos e partidos políticos gastaram nas eleições de 2010 mais de R$ 3,23 bilhões - cerca de US$ 1,6 bilhão. A grande diferença entre os dois mercados é que a lei brasileira concede propaganda gratuita na TV e no rádio, ao contrário dos EUA.