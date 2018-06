No Brasil, Sarkozy se reúne com Dilma, em Brasília, e com Lula, em São Paulo Em encontro de uma hora, no Palácio do Planalto, a presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente francês Nicolas Sarkozy discutiram temas da agenda internacional, como a crise econômica e o cenário no Oriente Médio. Segundo fontes do Palácio do Planalto, o encontro foi de "cortesia", solicitado pelo próprio ex-presidente. O ex-presidente francês destacou a aproximação do Brasil com a França, negou que tenha falado sobre a licitação brasileira para a compra de caças e voltou a manifestar apoio para que o Brasil assuma assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Em seguida, Sarkozy voou para São Paulo, onde se encontrou com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.