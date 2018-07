No Chile, Lula diz que mineiros resgatados são 'heróis' O ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu hoje com quatro dos 33 mineiros resgatados no ano passado de uma mina de ouro e cobre no Chile. O encontro ocorreu durante um almoço com o presidente do Chile, Sebastián Piñera. "Agradeço aos companheiros (mineiros), que eu acredito que escreveram uma página definitiva na história do povo chileno porque são heróis", afirmou Lula. Os 33 mineiros permaneceram 70 dias presos a 700 metros de profundidade depois de um acidente ter interditado a saída da mina de ouro e cobre em que trabalhavam.