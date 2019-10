No dia dos professores, descubra os países que melhor pagam seus profissionais

A Europa é o continente que melhor paga os profissionais da educação, segundo Relatório da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) avalia o valor de remuneração média por ano dos professores e elabora um ranking feito anualmente.

Entre os países europeus, Luxemburgo figura no topo em todas as comparações. No Grão-Ducado localizado entre França e Alemanha, um professor de nível primário que está no começo da carreira recebe, em valor médio, R$ 308.760 (US$ 74.400) por ano, o que totaliza R$ 25.730 ao mês.

O valor é dez vezes maior que o piso nacional do magistério brasileiro, que é de R$ 2.557 ao mês. Em Luxemburgo, os professores mais experientes de Ensino Médio recebem R$ 608.257 (US$ 146.568) anuais; mensalmente, o valor médio é de aproximadamente R$ 50.000.

Da América, apenas Canadá e Estados Unidos aparecem entre os dez. Entre os professores de Ensino Médio mais experientes, eles ocupam a sétima e décima posições.

A Coreia do Sul é o único país asiático na lista entre os mais experientes do Ensino Médio, na quarta posição. Entre os 15, apenas mais um país asiático aparece na lista: o Japão, em 12º lugar.

O único representante da Oceania é a Austrália, que figura na lista entre os professores de nível primário no começo e com 15 anos de experiência, ambos os cenários na quinta posição.

A Europa, por sua vez, domina a lista. Entre os professores de nível primário em começo de carreira, eles são sete entre os dez primeiros; com 15 anos de experiência, são seis entre os dez; por fim, entre os mais experientes no Ensino Médio, são sete entre os dez.

Confira o valor médio da remuneração de professores do nível primário, em início de carreira:

Luxemburgo - R$ 308.760 / R$ 25.730 mensal Alemanha - R$ 251.104 / R$ 20.925 mensal Suíça - R$ 240.770 / R$ 20.064 mensal Dinamarca - US$ 203.304 / R$ 16.942 mensal Austrália - R$ 183.791 / R$ 15.315 mensal Áustria - R$ 177.213 / R$ 14.767 mensal Holanda - R$ 174.851 / R$ 14.570 mensal Espanha - R$ 169.373 / R$ 14.114 mensal Estados Unidos - R$ 166.278 / R$ 13.856 mensal Canadá - R$ 165.738 / R$ 13.811 mensal

Valor médio anual de professores de nível primário, com 15 anos de experiência:

Luxemburgo - R$ 450.789 anual / R$ 37.565 mensal Alemanha - R$ 309.116 anual / R$ 25.759 mensal Canadá - R$ 279.299 anual / R$ 23.274 mensal Holanda - R$ 263.163 anual / R$ 21.930 mensal Austrália - R$ 261.856 anual / R$ 21.821 mensal Estados Unidos - R$ 258976 anual / R$ 21.581 mensal Irlanda - R$ 255.366 anual / R$ 21.280 mensal Dinamarca - R$ 237.404 anual / R$ 19.783 mensal Coreia do Sul - R$ 237.292 anual / R$ 19.774 mensal Áustria - R$ 214.920 anual /VR$ 17.910 mensal

Valor médio anual de professores de Ensino Médio, mais experientes: