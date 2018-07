No Egito, comissão veta dez candidatos à presidência

O líder da comissão vai informar os candidatos barrados nas eleições do mês que vem e eles poderão recorrer da decisão, segundo o comunicado. Um total de 23 candidatos se registraram para a primeira eleição presidencial no país desde a queda de Mubarak no ano passado, após uma revolta popular.

Segundo Tarek Abul Atta, que faz parte da comissão eleitoral, Suleiman foi desqualificado porque não conseguiu obter o endosso de 15 províncias, como exige a lei. Ele registrou sua candidatura menos de meia hora antes do fim do prazo estipulado, no último dia 8.

Entre os candidatos barrados também estão o ex-líder da Liga Árabe Amr Mussa, o líder islâmico ultra-conservador Hazem Abu Ismael, o membro da Irmandade Muçulmana Khairat El-Shater, e o último primeiro-ministro de Mubarak, Ahmed Shafiq.

Shater, que foi libertado da prisão em março do ano passado, foi barrado em função de uma lei que estabelece que os candidatos só podem disputar uma eleição seis anos após terem sido soltos ou recebido um perdão.

Abu Ismail está fora da disputa porque sua mãe tem dupla cidadania, o que também contraria a legislação eleitoral. A decisão da comissão foi tomada mesmo após um tribunal local liberar a participação dele, na semana passada, ao concluir que sua mãe não era cidadã dos Estados Unidos.

Nesta quinta-feira o Parlamento egípcio, dominado por partidos islâmicos, aprovou uma lei que proíbe membros do regime de Mubarak de disputar um cargo público, mas a legislação ainda precisa da aprovação da junta militar que controla o país atualmente. As eleições devem ocorrer entre os dias 23 e 25 de maio. As informações são da Dow Jones.