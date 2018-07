No Egito, tribunal condena 3 ex-aliados de Mubarak Um tribunal do Egito condenou hoje três ex-integrantes do governo de Hosni Mubarak por corrupção. O ex-primeiro-ministro Ahmed Nazif recebeu pena de um ano de condicional. Já o ministro do Interior que mais tempo ocupou o cargo, Habib el-Adly, foi condenado a cinco anos de prisão. Ele já cumpre uma sentença de 12 anos também por corrupção, em outro caso.