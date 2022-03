No Estado da União, Biden mostrou as ideias certas, com palavras erradas

Ezra Klein, The New York Times, O Estado de S.Paulo

O discurso do presidente Joe Biden sobre o Estado da União na noite de terça-feira soou como dois discursos enxertados juntos.

Primeiro veio um comovente hino à bravura da resistência ucraniana e uma promessa de devastar a economia da Rússia em uma tentativa de mandar de volta os tanques de Vladimir Putin. Biden rejeitou enviar tropas para lutar ao lado dos ucranianos, mas prometeu travar uma guerra financeira em nome deles, isolando a Rússia de suas reservas estrangeiras, seus oligarcas de seus iates e vilas e sua economia dos fluxos financeiros e negócios tecnológicos necessários para crescimento continuado.

“Ao longo de nossa história, aprendemos essa lição”, disse Biden. “Quando os ditadores não pagam um preço por sua agressão, eles causam mais caos”.

Depois veio o discurso mais tradicional, aquele que Biden teria feito se a ocasião tivesse acontecido há um mês. Ele se gabou do crescimento econômico, criação de empregos, investimento em infraestrutura e ganhos salariais vistos em seu governo. Ele admitiu que a inflação estava minando o boom econômico dos Estados Unidos, mas disse que tinha um plano.

“Uma maneira de combater a inflação é reduzir os salários e tornar os americanos mais pobres”, disse Biden. “Tenho um plano melhor para combater a inflação. Reduza seus custos, não seus salários. Faça mais carros e semicondutores nos EUA. Mais infraestrutura e inovação nos EUA. Mais mercadorias em movimento mais rápido e mais barato dentro dos EUA. Mais empregos em que você pode ter uma boa vida nos EUA. E em vez de depender de cadeias de suprimentos estrangeiras, vamos fazer isso nos EUA.”

Que esses discursos parecessem tão separados em tons foi uma escolha retórica, não um reflexo da realidade. Porque eles estão circulando os mesmos problemas – e as mesmas soluções.

Comecemos pelos problemas. As sanções do Ocidente contra a Rússia são punitivas precisamente porque a Rússia está entrelaçada com as economias ocidentais. Isso é particularmente verdadeiro em energia e agricultura, onde a Rússia é um grande exportador.

As sanções, conforme propostas, são ferozes em cortar a Rússia dos mercados financeiros globais, mas isentam energia e produtos agrícolas. Isso é uma grande brecha. “Se não interrompermos o pagamento das entregas de energia, não atingiremos a parte da economia russa que gera o suco, que sustenta o regime de Putin”, me disse Adam Tooze, diretor do Instituto Europeu da Universidade de Columbia.

Essas isenções existem porque os Estados Unidos e a Europa temem a dor que o corte das principais exportações da Rússia causaria às suas economias. É exatamente nisso que Putin está apostando e o que silencia a influência do Ocidente sobre ele. Mas as imagens da invasão da Rússia e o heroísmo do povo ucraniano estão endurecendo rapidamente a determinação do Ocidente.

As sanções impostas na sexta-feira foram uma sombra pálida do que o Ocidente fez na segunda-feira, quando mirou o banco central da Rússia e sua fortaleza de reservas em moeda estrangeira. A esperança de Putin de uma invasão relâmpago, apenas com resistência simbólica, desmoronou, e a Rússia parece estar se preparando para uma campanha muito mais brutal.

A pressão aumentará sobre Biden e os europeus para sufocar as exportações de energia da Rússia. Tanto as sanções que vimos quanto as sanções que podem vir serão sentidas, nos EUA, na Europa e em outros lugares, como a inflação.

Biden sinalizou tudo isso, ainda que de modo oblíquo. “Para todos os americanos, serei honesto com vocês, como sempre prometi”, disse ele. “Um ditador russo, invadindo um país estrangeiro, tem custos em todo o mundo. Estou tomando medidas robustas para garantir que a dor de nossas sanções seja direcionada à economia da Rússia. E usarei todas as ferramentas à nossa disposição para proteger as empresas e os consumidores americanos.” Todas as ferramentas não serão suficientes se Biden estiver tão comprometido em deter Putin quanto ele diz.

Não quero sugerir que há simetria aqui. A dor que os Estados Unidos e a Europa podem infligir à economia russa supera qualquer efeito rebote. Medida em PIB, a Rússia tem uma economia menor que a da Itália, e é um décimo quarto do tamanho da dos Estados Unidos. Mas as isenções contam a história.

Apesar de toda a determinação de Biden na noite de terça-feira, ele não tentou preparar os americanos para se sacrificarem em nome dos ucranianos nos próximos meses, mesmo que apenas pagando preços mais altos na bomba de combustível. Em vez disso, ele disse, “minha prioridade é manter os preços sob controle”. Essa é a tensão que Putin está explorando.

Ao mesmo tempo, acrescenta força à agenda que Biden estabeleceu no restante de seu discurso. "Os economistas chamam isso de 'aumentar a capacidade produtiva de nossa economia'", disse Biden. “Eu chamo isso de construir uma América melhor.”

Há partes da agenda de Biden que, se aprovadas, podem ajudar a reduzir os preços para as famílias rapidamente. O Medicare pode negociar os preços dos medicamentos no ano que vem. Os subsídios para cuidados infantis podem entrar em vigor rapidamente. Não há limitação de recursos que nos impeça de reduzir os prêmios do Obamacare.

O mesmo não pode ser dito das propostas mais ambiciosas de Biden para construir o poder produtivo e as cadeias de suprimentos críticas dos Estados Unidos. Descarbonizar a economia e reconstruir a indústria americana e liderar novamente a produção de semicondutores é o trabalho de anos, talvez décadas. Não mudará muito os preços em 2022 e 2023.

Mas isso precisa ser feito, e não apenas por causa da Rússia. A covid foi outra lição, pois os Estados Unidos foram pegos sem cadeias de suprimentos cruciais para máscaras e equipamentos de proteção no início da pandemia e sem chips de computador suficientes à medida que o vírus avançava.

E embora eu não goste de especular à toa sobre o conflito com a China, parte de evitar tal conflito é garantir que seus custos sejam claros e que nossa dissuasão seja crível. A partir de agora, se temos a vontade de defender Taiwan militarmente, é quase essencial sabermos se temos a capacidade de nos separar das cadeias de suprimentos chinesas no caso de uma disputa violenta.

Biden dedicou grande parte de seu discurso às propostas do Buy American, que os economistas odeiam em grande parte, mas que os eleitores adoram. Em termos de teoria do comércio, simpatizo com os economistas, mas, como a Rússia está provando, há mais na vida do que comércio.

Você pode ver isso em uma análise feita pela revista britânica The Economist, que tem sido uma das vozes mais altas defendendo a lógica da globalização. “A invasão da Ucrânia pode não causar uma crise econômica global hoje, mas mudará a forma como a economia mundial operará nas próximas décadas”, escreveu. A Rússia se tornará mais dependente da China. A China tentará se tornar mais autossuficiente economicamente. O Ocidente vai pensar mais sobre depender das autocracias para bens e recursos cruciais.

Essa foi, no final, a promessa não cumprida do discurso de Biden. A invasão da Rússia e a economia dos Estados Unidos eram apenas vizinhos no endereço, mas essas fronteiras não existem. E conectá-los, explicitamente, traria mais coerência e força à agenda de Biden.

A energia, por exemplo, é central para a riqueza, o poder e as reservas financeiras da Rússia. Biden poderia ter usado isso para montar um argumento completo para seu pacote climático e energético, que está definhando nos destroços do programa Build Back Better.

Como observou o analista de energia Ramez Naam, o pacote de Biden reduziria a demanda americana por petróleo e gás natural, os quais enfraqueceriam a Rússia – e muitos outros petroestados dos quais preferimos que nem nós nem nossos aliados dependamos.

Para ajudar Biden, Joe Manchin parece não apenas aberto a essa linha de argumento – ele está liderando. “A guerra brutal que Vladimir Putin infligiu à nação democrática soberana da Ucrânia exige um repensar fundamental da segurança nacional americana e de nossa política energética nacional e internacional”, disse o senador em comunicado na terça-feira.

“Os Estados Unidos, nossos aliados europeus e o resto do mundo não podem ser reféns dos atos de um homem. É simplesmente inexplicável que nós e outras nações ocidentais continuemos a gastar bilhões de dólares em energia da Rússia. Esse financiamento apoia diretamente a capacidade de Putin de permanecer no poder e executar uma guerra contra o povo da Ucrânia”, escreveu.

Manchin continuou dizendo que “devemos nos comprometer a mais uma vez alcançar a independência energética completa, adotando uma política energética de todas as opções acima para garantir que o povo americano tenha energia confiável e acessível, sem desconsiderar nossas responsabilidades climáticas”. Eu não afirmo saber o que Manchin realmente tem em mente aqui, nem em que ele votará quando for chamado. Mas é uma porta entreaberta, e Biden deveria passar por ela.