No Haiti, cresce nº de casos de cólera após tempestade O número de casos de cólera está aumentando em partes do Haiti atingidas pelas fortes chuvas do início desta semana. Alain Legarnec, chefe da missão francesa do grupo Médicos do Mundo, disse hoje que uma clínica na cidade de Jeremie tratou 77 pessoas com cólera nos últimos dias. O número é cinco vezes maior do que na semana passada e a causa provável é o aumento do nível dos rios, disse Legarnec.