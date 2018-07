No Iêmen, cinco militantes são mortos em ataque aéreo

A segurança no Iêmen quase entrou em colapso durante os protestos pelo fim do regime do presidente Ali Abdullah Saleh. O regime de 33 anos de Saleh conseguiu sobreviver, apesar da pressão pela renúncia vinda de poderosos vizinhos do Golfo e dos Estados Unidos. Washington considera Saleh um aliado necessário na luta contra a Al-Qaeda no país e teme que a rede terrorista possa explorar a situação caótica para ampliar suas operações.

O chefe da área de contraterrorismo do governo do presidente Barack Obama, John Brennan, pediu a Saleh que firme uma proposta para transferir poder ao vice-presidente, em troca de imunidade judicial. Saleh, que recebe tratamento na Arábia Saudita por ferimentos ocorridos durante um ataque à residência presidencial no mês passado, recusou-se repetidamente a assinar o texto.

Brennan deve deixar o Iêmen hoje, após uma visita de dois dias em que se reuniu com o vice-presidente iemenita e membros da oposição e da sociedade civil. Ele pediu a todas as partes que participem no "processo político pacífico para lidar com as urgentes necessidades do povo iemenita por melhores condições sociais, econômicas e de segurança". Além disso, pediu a implementação imediata de uma transição que atenda às aspirações do povo iemenita. As informações são da Associated Press.