No Iêmen, onda de violência deixa 5 mortos em Taez Cinco pessoas foram mortas e pelo menos 22 ficaram feridas em Taez, no Iêmen, segundo informaram hoje funcionários do setor de segurança e fontes tribais. O coronel Ahmed Rezaz e dois de seus colegas foram mortos em uma emboscada realizada por membros armados de tribos da oposição.