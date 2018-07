No Iêmen, Saleh faz 33 anos no poder e pede diálogo O presidente do Iêmen, Ali Abdullah Salleh, fez hoje um apelo por um "diálogo pacífico", ao dizer que essa é maneira de encontrar uma saída para a longa crise política do país. As declarações foram publicadas no editorial do jornal Al-Thawra. Saleh fez as declarações no momento em que completa 33 anos no poder e enfrenta uma onda sem precedentes de protestos populares que exigem sua renúncia.