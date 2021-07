No Iraque, tornar-se viral pode trazer fama e ameaça de violência

Jane Arraf, The New York Times

HILLA, Iraque - Quando Ali Adil, chateado com outra queda de eletricidade durante um verão escaldante, subiu as escadas até o telhado da casa de sua família e gravou um vídeo pedindo ajuda ao presidente americano Joe Biden, o adolescente não esperava uma resposta.

Por isso, ele ficou exultante quando recebeu a resposta de um alto funcionário do Departamento de Estado dos EUA. E ficou animado quando foi convidado para se encontrar com o primeiro-ministro Mustafa al-Kadhimi.

Mas, no Iraque, a fama de se tornar viral veio com a ameaça de violência. E agora, o adolescente diz que tem medo de sair de casa.

“Eu costumava sair para a rua e era normal que as pessoas tirassem fotos comigo sem problemas”, disse ele, sentado com seu pai na sala de estar de sua casa em Hilla, 112 km ao sul de Bagdá.

“Agora estou com medo”, disse ele. “Eu não saio com minha família. Quando saio com meus amigos, uso chapéu e máscara para que ninguém me reconheça. Algumas pessoas me odeiam agora. ”

Tudo começou de forma simples.

Ali, 17, que faz videoblog desde os 13 e tem seguidores devotos no TikTok, Facebook e Instagram, configurou seu telefone no telhado empoeirado, posicionou a luz da câmera e começou a gravar.

“A paz e a misericórdia de Deus estejam com vocês. Como você está, Biden, querido? " ele diz no vídeo. Vestido com shorts largos na altura do joelho e uma camiseta bege, ele falou em uma mistura de árabe e inglês antes de ir ao ponto.

"Biden - se você não me ajudar, vou pular", diz ele, com um pouco de travessura na voz. Ele reproduz direto no vídeo, dizendo que não está brincando. (Sentado em sua casa na semana passada, ele disse que nunca faria isso.)

Então ele começa a listar seus problemas -- os problemas de uma nação.

“Biden! Incêndio no hospital, o clima no Iraque está quente ”, diz ele, referindo-se a um incêndio recente em uma ala de isolamento para pacientes de covid-19 que matou dezenas de pessoas e a um sofrido verão com temperaturas de 48 graus e cortes constantes de eletricidade.

Quando se ouvem tiros à distância - provavelmente comemorativos - ele não parece se importar.

"Não é um problema. Está tudo bem, isso é normal ”, disse Ali com gestos eloquentes com as mãos, enfatizando que é completamente normal que crianças cresçam ouvindo tiros no meio da cidade.

Desde a postagem do vídeo em 15 de julho, o número de pessoas curtindo sua página no Instagram explodiu para mais de 4,2 milhões. Ele agora tem mais de meio milhão de seguidores no TikTok.

A agitação gerou uma resposta em vídeo de Joey Hood, um secretário de Estado assistente interino, e uma reunião de 10 minutos com o primeiro-ministro do Iraque. E foi aí que o problema de Ali começou.

Após a reunião, ele recebeu 20 mil comentários - mais da metade deles negativos - em suas redes sociais.

Ali disse que quando se encontrou com al-Kadhimi, o primeiro-ministro o encorajou a continuar fazendo vídeos e criticando o governo.

Mas então o gabinete do primeiro-ministro divulgou uma foto da reunião, logo após um ataque do Estado Islâmico matar dezenas de pessoas em um bairro pobre de Bagdá.

Seguiu-se uma onda de raiva pública contra o governo e suas forças de segurança e, sem qualquer evidência, algumas pessoas pensaram que Ali havia sido cooptado pelo governo.

“Quando conheci al-Kadhimi, as críticas a mim aumentaram porque alguns pensaram que ele me deu dinheiro e me disse: 'Não grave mais nenhum vídeo, não fale sobre o Iraque e o que está acontecendo nele'”, diz Ali.

Seu vídeo ressoou, ao que parece, porque era tão genuíno e tão simples. E obviamente inspirado na vida real.

Fora da casa da família de Ali, há lixo empilhado em um terreno baldio e ao longo das ruas esburacadas. Por dentro, tudo é imaculado. A família rema contra fortes correntes.

A eletricidade em sua casa fica ligada por duas horas e desligada por duas horas. Quando não há energia na cidade, o ar-condicionado desliga, a temperatura sobe instantaneamente e cabe a Ali - mesmo no meio da noite - sair e ligar o pequeno gerador que mantém o ventilador funcionando.

De manhã, ele sai para comprar combustível para o gerador.

“Em outros países, pessoas da minha idade estudariam e depois iriam nadar”, disse ele. “Eu saio para comprar combustível para o gerador.”

O Iraque, que possui algumas das maiores reservas de petróleo do mundo, também é considerado um dos países mais corruptos do mundo. A corrupção galopante, anos de conflito e ministérios governamentais disfuncionais deixaram os iraquianos sem serviços públicos confiáveis ​​e, especialmente entre os jovens, fé no futuro.

Adil Hwedi Aziz, o pai de Ali, é aberto sobre sua história como intérprete para os militares dos EUA no Iraque. Apesar das dificuldades que passaram desde a invasão de seu país, ele mantém sua fé na América.

“Acho que o povo iraquiano se cansou e não pode mais suportar essa situação e o povo iraquiano começou a aceitar a ideia de ser salvo pelos americanos ou qualquer outra pessoa”, disse.

Aziz viajou para o Texas em 2014 com um programa de visto especial para reassentar iraquianos que trabalhavam com os militares dos EUA, mas sua esposa, uma programadora, não queria deixar o Iraque na época. Aziz ficou apenas quatro meses em Fort Worth sem sua família.

“Minha família chorou e me convenceu a voltar”, disse ele. "Senti a falta deles."

Hoje, ele descreve como um erro voltar ao Iraque antes de obter o green card. Sua esposa e seus três filhos estão esperando para saber se eles podem se mudar para os Estados Unidos sob o programa de visto especial.

Ali, que está no 11º ano, disse que seu sonho era estudar medicina - de preferência na Califórnia - e é por isso que ele ficou tão comovido com a resposta de Hood, o diplomata americano que foi anteriormente destacado para Bagdá.

“Meu caro Allawi, não pule do telhado, por favor”, diz Hood no vídeo de resposta.

“Nós na América amamos você”, diz Hood em inglês e árabe. Ele diz a Ali que a vida é preciosa e que eles podem torná-la melhor para iraquianos e americanos. Hood o convida, quando voltar a visitar o Iraque, a sentar-se para comer pacha - um prato típico iraquiano feito de intestino de ovelha.

Ali esperava um convite para ir aos Estados Unidos.

"Eu estava tão feliz", disse Ali. “Eu disse:‘ Meu Deus, minha voz foi ouvida ’. Pensei em viajar ou algo parecido. Mas então ele disse, ‘por causa do coronavírus, não podemos convidá-lo’, e eu fiquei arrasado. ”

Ali disse que ainda estava emocionado por sua voz chegar a Washington. E ele não perdeu a esperança de um dia realizar seus sonhos nos EUA. “Aqui é muito difícil”, disse ele. “Lá você pode fazer qualquer coisa. Você é livre."