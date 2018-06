No Japão, coalizão do governo obtém maioria em eleições parlamentares A coalizão do governo do Japão ganhou as eleições parlamentares neste domingo. Com a maioria dos votos já contabilizada, o Partido Liberal Democrata (PLD) elegeu mais de 280 parlamentares, de um total de 475 assentos. Considerando os votos obtidos pelo partido Komei, a coalizão conquistou mais de 310 cadeiras no Parlamento. Com esse resultado, o primeiro-ministro do país, Shinzo Abe, se mantém em seu cargo.