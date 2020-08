No Líbano, enfermeira salva três bebês em UTI atingida por explosão

Uma enfermeira virou símbolo de resistência e solidariedade no Líbano, após as explosões que provocaram destruição na capital do país na terça-feira, 4, ao salvar três bebês prematuros que estavam internados na Unidade de Tratamento Intensivo neonatal (UTI) do hospital da Universidade Americana de Beirute.

O caso veio a público por causa de uma imagem publicada pelo fotojornalista Bilal Jawich, que se deparou com a cena da enfermeira - ainda não identificada pelo nome - segurando os três recém-nascidos nos braços em meio aos escombros.

الصورة من مستشفى الروم بمنطقة الأشرفية، تحمل الممرضة/ الطبيبة ثلاثة أطفال حديثي الولادة وتحاول حمايتهم بعد الدمار الذي أصاب المستشفى عدسة: Bilal Marie Jawich pic.twitter.com/TKF81te77o — سارة عثمان (@Sarah_Othmann) August 4, 2020

"Em 16 anos de trabalho, cobri muitas guerras. Posso dizer que ainda não tinha visto o que vi hoje na área de Ashrafia, especialmente em frente ao hospital. Essa 'heroína' me capturou dentro do hospital. Estava segurando três bebês recém-nascidos e cercada por dezenas de corpos e feridos", escreveu Jawich.

Em entrevista à CNN Arabic, Jawich disse que conversou com a enfermeira e que ela teria revelado que, quando a onda de choque atingiu o hospital, ela foi derrubada e perdeu os sentidos. Ainda nas palavras do fotojornalista, ela disse que quando recuperou a consciência, percebeu que estava carregando as crianças.

De acordo com o médico Joseph Haddad, diretor da unidade de tratamento intensivo neonatal, pelo menos quatro enfermeiros morreram e cinco médicos ficaram feridos no hospital, que foi um dos locais mais atingidos pela explosão. No local onde a enfermeira resgatou os bebês, parte do teto havia caído e o vidro das janelas quebrado./ Com informações do The New York Times