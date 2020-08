No Líbano, manifestantes entram em confronto com a polícia e tentam tomar o Parlamento

Manifestantes entraram em confronto com a polícia em Beirute, capital do Líbano, e tentam invadir o Parlamento do país na manhã deste sábado, 8. Os protestos foram convocados como uma resposta à classe política do país, vista como responsável pela explosão da última terça-feira, 4, que matou mais de 150 pessoas.

Durante toda a manhã - tarde, no Líbano - policiais e manifestantes disputaram territórios, principalmente nos arredores da Praça dos Mártires, no coração de Beirute. Estimativas apontam que mais de 5 mil pessoas participam dos protestos, que começaram pacíficos.

Leia Também Morte de paramédica vira símbolo da fúria popular no Líbano

Forças de segurança formaram barreiras tentando impedir o avanço dos populares, usando escudos e atirando bombas de gás lacrimogêneo. Enquanto isso, os manifestantes tentam furar o bloqueio, atacando os policiais com paus e pedras.

Para Entender Explosão em Beirute: o que se sabe e o que falta saber Governo diz que curto-circuito causou incêndio e explosão que deixaram 100 mortos e 4 mil feridos

O protesto vem sendo chamada pelos manifestantes de "Dia do Julgamento". Cânticos em protesto como "o povo quer a queda do regime", e posteres com dizeres como "Saiam, vocês são todos assassinos" podiam ser vistos no local. Forcas foram montadas na praça, em referência a outro slogan que ganhou força nas redes sociais. De acordo com o jornal libanês Daily Star, três parlamentares já renunciaram aos mandatos.

Antes mesmo da explosão na zona portuária, o país do Oriente Médio já vivia um cenário de instabilidade, com protestos contra o governo. Grupos políticos, incluindo o Hezbollah, buscam assumir o protagonismo do país, que teve um presidente deposto no fim do ano passado e enfrenta uma grave crise econômica.

A tragédia envolvendo a explosão de uma grande quantidade de nitrato de amônio - armazenado, aparentemente, sem os devidos cuidados, e com o conhecimento das autoridades - foi o estopim para as manifestações crescerem em tamanho e agressividade./ Com informações de AFP e Reuters