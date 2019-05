No México, caminhão colide com ônibus de fiéis católicos e deixa ao menos 21 mortos

COATZACOALCOS, MÉXICO - Ao menos 21 pessoas morreram na noite desta quarta-feira, 29, quando um caminhão colidiu com um ônibus no estado mexicano de Veracruz. De acordo com informações da Defesa Civil, o baque do acidente provocou o incêndio de ambos os veículos.

Foram retirados 17 corpos do ônibus e outras duas pessoas da cabine do caminhão, informou a secretária da Defesa Civil de Veracruz, Guadalupe Osorno. Outras duas pessoas envolvidas no acidente chegaram a ser levadas para o hospital, mas não resistiram aos ferimentos.

Guadalupe revelou que a maioria das vítimas no ônibus eram fiéis católicos que regressavam ao estado de Chiapas (sul), após uma peregrinação à Basílica de Guadalupe, na Cidade do México.

A arquidiocese de Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas, manifestou suas condolências e lamentou "profundamente o falecimento de várias pessoas neste acidente".

A colisão ocorreu no trecho entre Veracruz e Puebla, na região montanhosa conhecida como Cumbres de Maltrata, onde a presença de neblina é frequente. Segundo as equipes de emergência, um dos veículos perdeu os freios e colidiu contra o outro. Pela TV mexicana, foi possível ver o ônibus caído e totalmente tomado pelas chamas. / AFP