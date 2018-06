No Paquistão, 22 xiitas são executados Militantes sunitas paquistaneses mataram ontem 22 peregrinos xiitas em um ataque contra três ônibus no noroeste do país. Após parar o comboio, os atiradores retiraram os passageiros dos veículos e os executaram, segundo a polícia. Os 15 militantes, todos armados e fardados, verificaram as carteiras de identidade dos passageiros e abriram fogo. / REUTERS