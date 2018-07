No Paraguai, Câmara aprova início de processo de impeachment de Lugo

ASSUNÇÃO - A Câmara dos Deputados do Paraguai aprovou nesta quinta-feira, 21, uma proposta inesperada para o impeachment do presidente do país, Fernando Lugo, pelo "fraco desempenho de suas funções", após o violento confronto gerado por uma ordem de despejo de trabalhadores sem-terra.

A proposta foi aprovada por 73 votos a favor e um contra. Na última sexta-feira, uma operação do governo no nordeste do país para a retirada de sem-terra de uma fazenda particular causou a morte de 11 trabalhadores e seis policiais.

Após a votação, Lugo disse através de seu porta-voz que não renunciará ao cargo.

