No Peru, aeroporto é fechado em meio a distúrbios As operações do aeroporto peruano de Puno, na fronteira com a Bolívia, foram suspensas hoje em meio aos distúrbios decorrentes dos protestos da população local, que tenta impedir a implementação de projetos de mineração e energia na região. "Os voos estão preventivamente suspensos até as 18 horas (20 horas em Brasília)", disse o controlador de voo Johnny Meza, que trabalha na torre de controle do aeroporto internacional de Manco Capac, em Puno, 830 quilômetros ao sudeste de Lima.