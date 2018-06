No Peru, aprovação de Humala sobe para 47% A aprovação do presidente do Peru, Ollanta Humala, subiu para 47% em agosto, de 45% em julho, de acordo com uma nova pesquisa da Datum Internacional. O levantamento, divulgado hoje, também mostrou que a taxa dos que desaprovam Humala declinou quatro pontos porcentuais, para 44%. A aprovação do presidente recuou mais cedo neste ano em meio à maneira como o governo lidou com os conflitos sociais no setor de mineração.