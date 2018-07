No Peru, Humala divulga nomes de seu ministério

LIMA - O presidente eleito do Peru, Ollanta Humala, nomeou nesta quinta-feira, 21, Salomon Lerner Ghitis como seu primeiro-ministro e Luis Miguel Castilla como ministro de Finanças do país. A escolha dos ocupantes desses importantes cargos tem como objetivo melhorar a convicção de que o país vai manter suas políticas econômicas voltadas ao mercado.

Lerner Ghitis, que é empresário, coordenou a campanha de Humala à presidência. Engenheiro de formação, ele também tem experiência no setor público. Castilla, de 42 anos, é considerado um economista ortodoxo com experiência recente no governo. Ele concluiu um doutorado em economia da Universidade Johns Hopkins em 2001, além de ter estudado da Universidade de Harvard e na Universidade McGill. Castilla foi vice-ministro de Finanças durante o atual governo de Alan Garcia.

No domingo, Humala disse que vai indicar o presidente do Banco Central, Julio Velarde, para um segundo mandato, medida que foi aplaudida pelos mercados financeiros. O presidente eleito também nomeou o economista Kurt Burneo para o Ministério da Produção e Carlos Herrera para a pasta das Minas e Energia. Rafael Roncagliolo foi escolhido para o Ministério de Relações Exteriores e Daniel Mora vai comandar a Defesa.

Em entrevista à emissora de televisão ATV, Humala disse que o novo gabinete reflete o reconhecimento da estabilidade macroeconômica e monetária do Peru. "Estamos organizando um governo de consenso nacional. A ideia não é que este seja um governo de 53% da população, mas de todo o Peru", disse ele. Ollanta Humala vai assumir a presidência no dia 28, para um mandato de cinco anos. As informações são da Dow Jones.