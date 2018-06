No rádio, Obama comemora crescimento do emprego nos EUA

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, aproveitou seu pronunciamento semanal no rádio para comemorar o crescimento do emprego industrial e defender mais investimentos em fontes alternativas de energia.

"Falo com vocês esta semana de uma fábrica em Petersburg, na Virgínia, onde estão sendo contratados mais de cem novos trabalhadores para construir parte de uma nova geração de turbinas para jatos", comentou Obama. "Esta é uma história que está acontecendo com mais frequência no país. Nossas empresas criaram 233.000 vagas de trabalho no mês passado, totalizando quase quatro milhões de novos empregos nos últimos dois anos", prosseguiu Obama.

O presidente norte-americano comentou também o rápido aumento do preço da gasolina e criticou seus opositores. "Como de costume, políticos têm apresentado planos de três fases para termos gasolina a US$ 2: perfurar, perfurar e perfurar um pouco mais", comentou. "Pois bem. Minha resposta é: nós temos perfurado. Em meu governo, a produção de petróleo dos Estados Unidos encontra-se no maior nível em oito anos. Quadruplicamos o número de equipamentos em operação e abrimos milhões de acres para perfuração", admitiu Obama.

Segundo ele, porém, a elevação acentuada do preço da gasolina mostra que os EUA precisam de mais investimentos em fontes alternativas e renováveis de energia. As informações são da Dow Jones.