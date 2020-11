No século 19, um governador do Texas também se recusou a ceder o poder

WASHINGTON - O titular se recusou a ceder. Ele havia perdido a reeleição, com uma grande diferença, mas alegou que foi apenas

por fraude eleitoral. Ele apelou aos tribunais e pediu às milícias que o defendessem.

Não, esta não é uma história sobre o presidente Donald Trump, que ainda não reconheceu publicamente sua derrota na eleição há quase duas semanas. Essa é a história de um governador do Texas que se entrincheirou em seu gabinete e se recusou a abrir mão do cargo.

Quando Edmund J. Davis começou na política na década de 1850, ele era Whig (partido). Então ele se tornou um democrata. Quando a Guerra Civil tomou conta do país, Davis - como o então governador Sam Houston - se opunha à secessão. Ele liderou um regimento de cavalaria para a União durante a guerra, lutando em todo o Sul e testemunhando a rendição do general Confederado Edmund Kirby Smith no Texas.

A mulher e os filhos de Davis foram maltratados pelos confederados, e o próprio Davis escapou por pouco do linchamento com a intervenção do México, de acordo com o historiador e biógrafo de Davis Carl Moneyhon. Portanto, quando as convenções constitucionais estaduais foram realizadas em 1866 e 1868 a 1869, Davis apareceu com alguns créditos pessoais e políticos para cobrar.

Então como um republicano radical representando a região da fronteira, Davis trabalhou para bloquear ex-confederados (em sua maioria democratas) do poder político e expandir os direitos de voto para os texanos negros. Em 1869, ele derrotou um colega republicano na corrida para governador.

Por muito tempo, Davis foi descrito como um típico “malandro”, um termo irônico para os sulistas brancos que se tornaram republicanos durante a era da reconstrução, supostamente por interesse próprio. A biografia de Moneyhon restaura um pouco a reputação de Davis, apontando que ele começou a estudar na escola pública do Estado, enfrentou as forças policiais e expandiu ainda mais os direitos civis dos negros recém-libertados.

Quando concorreu à reeleição em dezembro de 1872, os ex-confederados recuperaram o direito de voto e Davis conseguiu um oponente democrata, Richard Coke. Intimidação do eleitor, fraude e outras irregularidades ocorreram em ambos os lados. Em que grau, nunca ficou claro. Quando Davis perdeu por uma margem de 2 a 1, ele declarou toda a eleição inválida. A Suprema Corte do Texas concordou, mas os democratas declararam que, na verdade, a corte era inválida.

Dois governadores ao mesmo tempo

Em meados de janeiro de 1873, Coke chegou a Austin para assumir o governo. Davis se trancou dentro do gabinete do governador no prédio do Capitólio do Texas; Coke e seus apoiadores assumiram o segundo andar, onde ele fez o juramento de posse.

Durante dois dias, houve dois governadores. Apoiadores armados de ambos os homens andavam pelas ruas, e a violência parecia inevitável.

Se Trump se recusar a partir no dia da posse, como alguns temem, o presidente eleito Joe Biden disse que o governo "é perfeitamente capaz de escoltar invasores para fora da Casa Branca". Isso não está muito longe do que aconteceu com Davis. Quando ele convocou uma milícia local para protegê-lo, ela ficou do lado de Coke.

Davis implorou então ao presidente Ulysses S. Grant, um colega republicano, que enviasse tropas federais. Em 17 de janeiro, veio a resposta de Grant: "Sem tropas federais e não seria prudente, bem como certo, ceder ao veredicto do povo expresso em seus votos?"

Davis desistiu, encerrando efetivamente a Reconstrução no Texas. Não haveria outro governador republicano até o realinhamento do partido, 100 anos depois. Mas, ao sair, trancou a porta do gabinete do governador e levou as chaves com ele. Os apoiadores de Coke o abriram com um machado./THE WASHINGTON POST