No Twitter, Dilma oferece ajuda a vítimas de terremoto que atingiu Chile

A presidente Dilma Rousseff ofereceu nesta quarta-feira, 2, ajuda ao Chile após o terremoto de magnitude 8,2 que atingiu o país e deixou até agora 6 mortos. Por meio de sua conta no Twitter, a presidente disse estar solidária com as vítimas do tremor.

"Envio minha solidariedade ao Chile, atingido por um grave terremoto na noite de ontem ", escreveu Dilma. "O governo brasileiro se coloca à disposição para ajudar nossos irmãos chilenos no que for possível."

Ondas de quase dois metros atingiram a costa do país. Segundo o governo chileno, 900 mil pessoas foram retiradas de zonas costeiras vulneráveis a tsunamis. A cidade de Iquique foi a mais afetada pelo abalo.

A presidente Michelle Bachelet, que assumiu o cargo no mês passado, deve visitar áreas atingidas pelo tremor ainda nesta manhã. O alerta para novos tsunamis foi cancelado. Ao menos 15 réplicas de terremoto foram sentidas nas últimas horas. / AP, EFE e REUTERS