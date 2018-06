No Twitter, Hillary e Trump se dizem indignados com atentado em Orlando

WASHINGTON - A democrata Hillary Clinton e o republicano Donald Trump, prováveis candidatos à Casa Branca, utilizaram suas contas oficiais no Twitter para abordar o ataque a tiros em uma casa noturna frequentada pelo público LGBT em Orlando, na Flórida, que deixou vitmou mais de 100 pessoas, entre mortos e feridos.

"Acordei com a notícia devastadora na Flórida. Enquanto esperamos por mais informações, meus pensamentos estão com os afetados por este ato horrível", afirmou Hillary, em sua conta do Twitter.

Woke up to hear the devastating news from FL. As we wait for more information, my thoughts are with those affected by this horrific act. -H — Hillary Clinton (@HillaryClinton) June 12, 2016