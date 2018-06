No Twitter, Michel Temer diz que Trump elogiou desempenho da economia brasileira

Na manhã deste sábado, 8, Michel Temer tuitou sobre encontros e conversas que teve com líderes de outros países no encontro do G-20, em Hamburgo, na Alemanha.

Em dois tuítes, ele fala sobre uma conversa que teve com Donald Trump, e diz que o líder americano “elogiou o desempenho da economia brasileira e reforçou que o Brasil está indo muito bem”.

Além disso, Temer ainda disse que sugeriu a Trump aproximar empresários brasileiros e americanos "para gerar novos negócios”, e ele teria gostado da ideia.

Sugeri ao presidente @realDonaldTrump aproximar empresários brasileiros e americanos para gerar novos negócios. Ele gostou da ideia #BRnoG20 pic.twitter.com/wFdLi9qKGO — Michel Temer (@MichelTemer) 8 de julho de 2017