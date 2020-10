No Twitter, Trump diz que deixará o hospital pela noite

WASHINGTON - O presidente dos EUA, Donald Trump, informou em um post no Twitter que ele deixará o hospital militar Walter Reed na noite desta segunda-feira, 5, às 18h30 (hora local, 21h30 de Brasília). Enquanto uma entrevista coletiva de seu médico, Sean Conley, era aguardada para esta tarde, o presidente confirmou que deixará o hospital após ser submetido a um tratamento contra a covid-19. Ele testou positivo na sexta-feira.

O presidente pediu ainda que as pessoas "não tenham medo da covid". "Me sentindo muito bem!", tuitou o republicano nesta tarde. "Não tenha medo da covid. Não deixe que ela domine sua vida. Desenvolvemos, sob a administração Trump, algumas drogas e conhecimentos realmente excelentes. Sinto-me melhor agora do que há 20 anos!"

O chefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, disse pela manhã que a saúde do presidente continuava melhorando e que "durante o dia" seria tomada uma decisão sobre se ele receberia alta./COM AFP