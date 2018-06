Nobel da paz inicia sua 1ª viagem ao exterior Aung San Suu Kyi, ganhadora do Nobel da Paz e principal líder opositora de Mianmar (ex-Birmânia), chegou ontem à Tailândia, em sua primeira visita ao exterior desde que iniciou a militância política contra a junta militar que governa o isolado país asiático. No início do ano, Suu Kyi deixou a prisão domiciliar em que estava desde 1988 e aceitou disputar uma cadeira no Parlamento. A viagem da Nobel da Paz seria mais um sinal de que a ditadura de Rangum está disposta a promover reformas democráticas.