Nobel da Paz tem recorde de indicações em 2013

Entre os indicados conhecidos encontram-se o soldado norte-americano Bradley Manning, que confessou ter fornecido documentos secretos para o site dedicado ao vazamento de informações sigilosas WikiLeaks, e a adolescente paquistanesa Malala Yousafzai, que no ano passado foi baleada na cabeça por milicianos islâmicos quando voltava da escola para casa.

O Comitê Nobel normalmente mantém segredo sobre os candidatos, mas na maioria das vezes alguns nomes são revelados por pessoas ligadas ao processo de indicação. Cinquenta dos indicados são organizações, informou o comitê sem entrar em detalhes.

O vencedor do Nobel da Paz deste ano será anunciado em outubro. As informações são da Associated Press.