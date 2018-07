Nobel da Paz terá ganhador 'óbvio' este ano, diz presidente do comitê

OSLO - O ganhador do Nobel da Paz de 2011 será "evidente", de acordo com o presidente do comitê que entrega o prêmio, Thorbjoern Jagland. Ele ainda se disse "surpreso" porque especialistas ainda não descobriram de quem se trata. O ganhador será revelado na capital norueguesa, Oslo, na sexta-feira.

Veja também:

HOTSITE: Nobel da Paz 2011

Embora não tenha revelado o nome do ganhador, Jagland deu algumas pistas sobre os critérios do comitê durante uma entrevista concedida na França à AP. Segundo ele, não foi "necessariamente tarde" para considerar líderes da primavera árabe, movimento que começou na Tunísia e derrubou ao menos três líderes da região.

O prazo para apresentação de candidaturas foi encerrado em 1º de fevereiro, dez dias antes da queda do presidente egípcio Hosni Mubarak. No dia 28 acabou o prazo para que os integrantes do comitê aportassem sugestões. Especialistas chegaram a dizer, na semana passada, que o prêmio poderia ser concedido a ativistas da primavera árabe.

"Houve muitos atores (da primavera árabe) desde então, mas isso não significa que o prêmio tenha tomado essa direção porque há muitos acontecimentos positivos no mundo", disse Jagland nesta quarta-feira, 5. Segundo ele, "o acontecimento mais positivo receberá o prêmio". "Por isso, estou um pouco surpreso de que ainda não tenha sido descoberto por comentaristas e especialistas, porque para mim é evidente", afirmou.

Neste ano, o Nobel da Paz recebeu um número recorde de postulantes - 241 no total, sendo 188 indivíduos e 53 organizações. A ativista russa dos direitos humanos Svetlana Gannushkina, o grupo WikiLeaks e dissidentes cubanos estão entre os candidatos anunciados abertamente por aqueles que os indicaram.

De acordo com Jagland, o comitê independente, de cinco membros, decidiu o vencedor na sexta-feira. Sobre a possibilidade de ativistas ligados à primavera árabe vencerem o prêmio, ele admitiu que "ela existe, mas também há outras". Questionado se o laureado seria uma pessoa famosa, o norueguês disse que "não é necessariamente um nome, mas sim uma missão importante para o mundo".

Jagland, ex-premiê da Noruega, provocou controvérsias com suas escolhas desde que passou a presidir o comitê do Nobel da Paz, em 2009, ano em que ganhou o prêmio o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. A decisão foi criticada por adversários do americano, já que ele reforçou as tropas de seu país que guerreiam no Afeganistão. No ano passado, o vencedor foi o ativista chinês Liu Xiaobo, o que irritou Pequim.