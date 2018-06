Nobel da Paz toma posse em Mianmar A líder opositora Aung San Suu Kyi assumiu ontem como membro do Parlamento de Mianmar, abrindo um novo capítulo na disputa pela redemocratização total do país e pelo fim do regime autoritário. Suu Kyi, de 66 anos, que foi à capital Naypyidaw para a cerimônia, leu o breve juramento ao lado de outros 33 membros de seu partido, a Liga Nacional pela Democracia. O juramento dá a Suu Kyi um cargo público pela primeira vez. A ganhadora do Nobel da Paz de 1991 foi mantida em prisão domiciliar a maior parte dos últimos 20 anos.