Nobel da Paz vai para 2 mulheres liberianas e 1 iemenita A presidente da Libéria, Ellen Johnson-Sirleaf, a também liberiana Leymah Gbowee e a iemenita Tawakkul Karman são as ganhadoras do Prêmio Nobel da Paz de 2011, segundo acaba de anunciar o Comitê do Prêmio Nobel, da Noruega. As informações são da Dow Jones.