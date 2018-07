Noda é reeleito líder do Partido Democrático do Japão O primeiro-ministro japonês, Yoshihiko Noda, foi reeleito nesta sexta-feira líder do Partido Democrático do Japão (PDJ) por uma larga maioria de votos, acabando com a resistência interna à sua liderança em meio ao impasse político no país e à tensão diplomática com a China.