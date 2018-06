Nome de atirador de Washington é confirmado A assistente de direção da polícia federal dos Estados Unidos (FBI, por sua iniciais em inglês), Valerie Parlave, confirmou que o atirador da base naval de Washington é Aaron Alexis, de 34 anos, de Fort Worth, do Texas. O FBI publicou fotos do suspeito e pediu que as pessoas dessem informações sobre o atirador assassinado.