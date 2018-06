Nome de Kerry ganha força para ocupar Departamento de Estado

Consultas da Casa Branca com o Senado, que o terá de sabatinar e validar sua indicação, foram iniciadas e indicaram não haver restrições, mesmo entre a oposição. O senador republicano John McCain, o chamou na semana passada de "senhor secretário".

Obama teria decidido premiar Kerry por sua atuação como presidente do Comitê de Relações Exteriores do Senado depois de ter notado a impossibilidade da aprovação de sua favorita para o posto, Susan Rice, embaixadora dos EUA na ONU, pela própria base democrata no Senado.

Kerry foi um dos principais responsáveis pela aprovação, em 2010, do tratado dos EUA com a Rússia de redução de arsenal nuclear. Foi incumbido por Obama, nos últimos anos, da missão de dialogar com os governos do Paquistão e do Afeganistão, na condição de seu enviado especial. Em setembro passado, na convenção nacional do partido democrata, coube a ele o discurso sobre política exterior.

"Perguntem a Osama Bin Laden se ele está melhor agora do que há quatro anos", afirmou Kerry na ocasião.