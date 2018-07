Nome de Néstor Kirchner invade locais públicos

Tudo isso pode ocorrer porque, menos de 24 horas depois de sua morte - no dia 27 de outubro de 2010 -, tinha início uma mania nacional de renomear edifícios públicos, rodovias, pontes e as mais diversas obras públicas com o nome do ex-presidente argentino.

O historiador Pablo Vázquez, coordenador do arquivo do Instituto Nacional de Pesquisas Históricas do Museu Eva Perón, em Buenos Aires, afirmou ao Estado que Cristina e o ex-presidente Juan Domingo Perón tiveram o ponto comum da morte de seus cônjuges, "que tinham poderes similares ou iguais aos deles", com grande impacto político.

Vázquez, no entanto, destaca que a onda atual não se compara ao fenômeno ocorrido nos anos 50, após a morte de Evita, quando o governo peronista transformou o território de La Pampa - no centro do país - em "Província Eva Perón" e a cidade de La Plata em "Ciudad Eva Perón".

Na mesma época, o território do Chaco recebeu o nome de "Província Presidente Perón". Uma linha de carros fabricados na Argentina foi batizada com o nome de "O Justicialista" (o peronista).

De acordo com o historiador Luis Romero, Cristina "insinua práticas e representações que colocam Kirchner em uma esfera sobrenatural que motiva seus militantes e inspira a presidente". Romero afirma que o que a presidente faz com a figura de Néstor Kirchner é "algo similar àquilo que Augusto fez com Júlio César", em referência à idolatria que o imperador romano pôs em prática após a morte de seu tio e general.

'Batalha cultural'. Já a socióloga Beatriz Sarlo, autora do best-seller A audácia e o Cálculo, que disseca a estrutura de poder do casal Kirchner, acredita que exista uma "batalha cultural do kirchnerismo", que inclui "uma renovação da simbologia peronista que conta com o dinheiro do Estado argentino". / A.P.