Nome de novo bebê real é homenagem ao avô Charles

LONDRES - Louis Arthur Charles foi o nome dado ontem para o bebê de Kate Middleton e do príncipe William. A escolha seguiu a linha tradicional de homenagens à família real britânica e, desta vez, o homenageado foi o tio-avô do príncipe Charles, o conde Louis Mountbatten, nascido em 1900, bisneto da rainha Vitória, primo da rainha Elizabeth II e tio do príncipe Phillip. Seu nome oficial era Sua Alteza Sereníssima o Príncipe Louis de Battenberg. Como sua mãe não era de linhagem real, ele não recebeu o título de Sua Alteza Grã-ducal, tratamento dado aos membros não-reinantes de famílias reais alemãs.

A mudança do sobrenome de Battenberg para Mountbatten ocorreu durante a 1.ª Guerra. A anglicização ocorreu para evitar o sentimento anti-alemão. O mesmo aconteceu com a casa à qual pertence a rainha – o nome anterior era Saxe-Coburg and Gotha e foi trocado por Windsor para soar mais britânico e menos alemão.

Conhecido por parentes e amigos pelo apelido Dickie, Mountbatten foi figura importante na vida do príncipe Charles, atual herdeiro ao trono. Como avô de Charles, o rei George V, morreu antes de seu nascimento, ele considerava Mountbatten o avô que nunca teve.

Segundo The Guardian, Mountbatten nunca se contentou em ser um ornamento da família real, posto normalmente ocupado por aqueles de linhagem real que não têm cargo reinante. Se dedicou à carreira na Marinha e ultrapassou o cargo que seu pai, austríaco, alcançara. Foi o último vice-rei da Índia britânica e o primeiro governante da Índia independente. É reconhecido por seu trabalho na criação dos Estados independentes do Paquistão e da Índia. Mountbatten morreu quando o Exército Republicano Irlandês (IRA) detonou uma bomba no barco em que estava, em 1979.

Comemorações

No Twitter, perfis comemoraram o nome do novo bebê real, entre eles o publicador digital dos libros do Harry Potter, o Pottermore, observando que na família Weasley três integrantes têm os nomes Louis, Arthur e Charles. "Louis Arthur Charles, você recebeu o nome de três Weasleys icônicos", publicou.

As the world waited for the arrival of the royal baby, we were heralding our very own special delivery - a tiny, double humped Bactrian camel calf, born on Monday morning, has now been named in honour of the new Prince Louis!! #RoyalBabyName pic.twitter.com/ptcWbCV0SJ — Blackpool Zoo (@BlackpoolZoo) 27 de abril de 2018

Um bebê camelo nascido no zoológico Blackpool, no mesmo dia em que Louis nasceu, recebeu o mesmo nome que o príncipe. "Enquanto o mundo esperava a chegada do bebê real, nós estávamos anunciando nossa entrega especial - um minúsculo bezerro de camelo bactriano com duas corcovas, nascido na manhã de segunda-feira, e agora nomeado em homenagem ao novo príncipe Louis!!", postou o zoológico no Twitter. / AP, NYTe GUARDIAN