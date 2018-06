Norte-americana recebe o título de Miss Universo

A Miss Filipinas, Janine Tugonon, ficou com a segunda colocação, seguida pela Miss Venezuela, Irene

Sofia Esser Quintero. A brasileira Gabriela Markus ficou com na quinta posição.

O concurso Miss Universo voltou a ser realizado em Las Vegas neste ano, após ter sido produzido em São Paulo em 2011. O programa foi transmitido ao vivo pela NBC para mais de 100 países.

As candidatas ao título não podem ser casadas ou ter filhos. Elas devem ter menos de 27 anos e mais de 18 até 1º de fevereiro do ano da competição. Culpo vai receber um salário, cujo valor não foi divulgado, um guarda-roupa digno de uma rainha, suprimento ilimitado de produtos de beleza e um apartamento de luxo em Nova York. As informações são da Associated Press.