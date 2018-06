Norte-americano hospitalizado em NY não contraiu ebola Um homem que havia recentemente visitado a região Oeste da África e acabou hospitalizado em Nova York com suspeita de ter contraído o vírus do ebola recebeu diagnóstico negativo para a doença. O Hospital Mt. Sinai, em Manhattan, confirmou nesta quarta-feira que os testes do paciente mostram que ele não contraiu a doença mortal.