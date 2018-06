Norte-americanos participam de ataque no Quênia Dois ou três homens dos Estados Unidos e uma mulher do Reino Unido fazem parte do grupo que invadiu e realizou um atentado em um shopping de Nairóbi, no Quênia, neste sábado, informou o principal diplomata do Quênia. O ataque deixou pelo menos 60 pessoas mortas e mais de 200 feridas.