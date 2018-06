Norte-americanos protestam contra paralisação do governo

No Memorial à Segunda Guerra Mundial e no Memorial Lincoln, os manifestantes removeram as barreiras de proteção. Foi a primeira vez desde 1º de outubro que pessoas comuns entraram nesses locais.

A polícia observou sem reagir e não há notícia de repressão aos manifestantes até o momento. Horas, depois as forças de segurança conseguiram reerguer as barreiras que impediam o acesso aos monumentos.

Os protestos foram convocados em meio à indignação de setores mais conservadores da sociedade norte-americana com cenas de veteranos de guerra impedidos de visitar monumentos construídos em sua homenagem na capital do país. Fontes: Dow Jones Newswires e Associated Press.