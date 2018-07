Norte da Nigéria tem ao menos 20 casos de poliomielite

A pólio esteve perto de ser considerada uma doença erradicada do mundo nos últimos anos. Em 2003, no entanto, líderes religiosos locais promoveram um boicote a uma campanha de vacinação, qualificando-a como um complô do Ocidente para tornar os muçulmanos inférteis e infectá-los com o vírus da aids. A doença então ressurgiu em 27 países da África, da Ásia e do Oriente Médio a partir de 2003.

Crianças com menos de cinco anos são as principais vítimas e o contágio se dá quando pessoas não vacinadas entram em contato com as fezes de pessoas contaminadas com o vírus, geralmente por meio da água. Ela ataca o sistema nervoso, provoca paralisia, atrofia muscular, deformação e, em muitos casos, a morte. Apenas uma em cada 200 crianças infectadas desenvolve os sintomas. As informações são da Associated Press.