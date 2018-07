Norte declara governo sul-sudanês 'inimigo' O Parlamento do Sudão aprovou ontem por unanimidade ma resolução que declara o governo do Sudão do Sul seu "inimigo". Na quinta-feira, os sul-sudaneses anunciaram a tomada de Heglig, na região da fronteira entre os dois países, rica em petróleo. "O governo do Sudão do Sul é um inimigo", disse a declaração de Cartum. "Anunciamos que combateremos (os governantes do Sul). Estamos reunindo todos os recursos para alcançar esse objetivo", disse Ahmed Ibrahim al-Tahrir, presidente do Parlamento sudanês.