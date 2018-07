Mais cedo, a secretária de Estado norte-americana, Hillary Clinton, disse querer ver as tropas do norte retiradas da disputada região central de Abyei e notou que o envio de mantenedores de paz etíopes seria algo bem-vindo. O sul do Sudão se separou do norte no último dia 9 de julho, porém as tensões entre os dois lados cresceram desde então, por questões de fronteira. As informações são da Associated Press.