Norte-irlandeses relembram cem anos do lançamento do Titanic

Vestidas a caráter, crianças compareceram ao evento

DUBLIN - Os norte-irlandeses relembraram nesta terça-feira, 31, o aniversário de cem anos do lançamento do famoso transatlântico Titanic. Dezenas de crianças e adultos compareceram ao evento na capital do país, Belfast.

Por décadas, a capital norte-irlandesa tentou esconder o status de "berço" da colossal embarcação devido à fama do desastre em que o Titanic se envolveu dez meses depois do seu lançamento no mar. Desde a estreia do filme de James Cameron que dramatiza o naufrágio, porém, Belfast tem investido no turismo para seu estaleiro e para suas instalações marítimas.

"Assim que você diz Titanic, as pessoas pensam no naufrágio. Mas aqui em Belfast, estamos tentando recapturar a ideia de que o Titanic é algo do qual devemos nos orgulhar. Esse imenso, fabuloso invento do homem foi construído bem aqui", disse o reverendo Chris Bennet, um ministro protestante da Irlanda do Norte.

Às 12h13, a multidão presente no local aplaudiu e festejou por exatos 62 segundo - o mesmo tempo que o Titanic levou para deslizar completamente da plataforma de montagem para as águas do porto de Belfast pela primeira vez.

À época, em 1911, apenas o casco do navio e seus 3 milhões de parafusos foram lançados em 31 de maio. O resto da embarcação foi montado nos 10 meses seguintes, antes da fatídica viagem a Nova York que terminou com o afundamento e a morte de mais de 1.500 de seus 2.200 passageiros e tripulantes.

Carl Grant, 11 anos, posa para fotos antes do evento religioso programado

Descendentes das vítimas do naufrágio também foram convidados