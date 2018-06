Breivik organizou e executou um duplo atentado em Oslo e na Ilha de Utoya. As vítimas eram em sua maioria crianças e jovens que acampavam em um evento do Partido Trabalhista da Noruega. Antes do ataque, o radical divulgou um confuso manifesto na internet, culpando o multilateralismo e o secularismo pela crise europeia. Ele está preso desde então.